أسلَمَ في الرياض.. شاهد الرحالة الياباني "عبدالرحمن" بضيافة مجمع كسوة الكعبة

استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الرحالة الياباني "عبدالرحمن" الذي أشهر إسلامه بمدينة الرياض قبل أيام؛ وذلك بحضور المدير التنفيذي بجمعية "طاقات الشبابية" بمكة المكرمة طاهر بن سعد آل مصلح، ومدير الاتصال المؤسسي الحسين بن علي الحبشي، والمترجم عبدالله كورنقا.
الشاب الياباني الرحالة الذي انطلقت رحلته من اليابان على دراجة بخارية، يعمل طبيب أسنان، وقد أشهَرَ إسلامه بعد زيارة جامع الملك خالد؛ حيث تستمر رحلته عبر العالم ما يقارب السنتين والنصف.
وكان في استقبال الحضور المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بمجمع كسوة الكعبة أحمد بن مساعد السويهري، ومساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام حمزة بن عبدالإله العيوني.
ورحّب "السويهري"، في بداية الزيارة، بالحضور، ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة العربية السعودية، وقد أشادوا بما رأوه من جودة وإتقان في صناعة الكسوة، وتهيئة كل المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحِرَفية والتميز بالعمل اليدوي.
وأعرب الحضور عن عظيم امتنانهم وتقديرهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين؛ داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.
وفي نهاية الزيارة تم توديع الحضور وتوزيع عدد من الشمسيات؛ وذلك تزامنًا مع هطول الأمطار على العاصمة المقدسة ولله الحمد.