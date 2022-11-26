أسلَمَ في الرياض.. شاهد الرحالة الياباني "عبدالرحمن" بضيافة مجمع كسوة الكعبة

ورحّب "السويهري"، في بداية الزيارة، بالحضور، ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة العربية السعودية، وقد أشادوا بما رأوه من جودة وإتقان في صناعة الكسوة، وتهيئة كل المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحِرَفية والتميز بالعمل اليدوي.