"مستقبل الاستثمار" تؤكد أهمية مراجعة الشركات لنظمها التقنية وبناء الأمان داخل منصاتها

وأفاد أن الشركة قدمت عددًا من الخدمات لعدد من الشركات الكبيرة، ومنها المتخصصة في الأمور المالية أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف حمايتها من الاختراق والاستفادة من تقنيات قوقل، منوهًا بأن الاستدامة هي أحد الأمور المهمة في (قوقل)، مستعرضًا تجارب الشركة في العديد من الجهات الحكومية في المملكة وأوروبا لمعرفة المنتجات التي يمكن تقديمها لجعلها مستدامة لدى المستهلكين، ومنها المنتجات الغذائية والزيوت، وذلك عبر فهم البيانات والأدوات واتخاذ القرارات الأفضل وإنتاج المنتجات بطريقة أكثر استدامة.