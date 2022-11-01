الرياض تستضيف معرض تصاميم "ذا لاين" على مدار 6 أشهر في الدرعية

وتقدم مدينة "ذا لاين" نهجًا جديدًا لتصميم المدن يركز على مفهوم "انعدام الجاذبية"؛ وذلك بتوزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، ما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المدن التقليدية، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام.