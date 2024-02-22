فيصل النهدي: يوم التأسيس مناسبةٌ وطنيةٌ ذات مكانةٍ عالية

أكد فيصل النهدي، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية العقارية"، أن يوم تأسيس المملكة العربيَّة السعوديَّة مناسبةٌ ذاتَ تميُّزٍ خاصّ، تُجدِّد روح الانتماء الوطنيّ، وخيوط الحُبِّ التي تجمع أبناء المملكة بتاريخ وطننا العزيز.
ففي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727. وهي الذكرى التي ربطت الأجيال السعودية بتاريخ دولتهم الممتد لثلاثة قرون، والزاخر بمنجزاته السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والفكريَّة.
ويُعدُّ يوم التأسيس مناسبةً وطنيَّةً ذاتَ مكانةٍ عالية، لأنه يستحضر تاريخ المملكة العريق، وهو يُعدُّ ذِكرى وطنيَّة، وفخرًا لأبناء وطننا الحبيب، يستعيد الأحفاد من خلالها التضحيات العظيمة، والجهود الحثيثة والمُقدَّرة التي قدَّمها المؤسِّس وأبناؤه الملوك العظماء من بعده؛ حفاظًا على هذه الدولة المباركة، ودفاعًا عن مقدَّساتها ومقدَّراتها، ومساهمةً في تنميتها وتقدُّمها.
ورفع النهدي، بهذه المناسبة المجيدة، أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجميع أفراد الشعب السعودي الكريم، داعيًا ربَّ العِزَّة والجلال أن يُديم عليهم نِعَم الأمن والأمان، والعيش الرغيد، في ظل قيادتنا الرشيدة "يحفظهم الله".