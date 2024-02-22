فيصل النهدي: يوم التأسيس مناسبةٌ وطنيةٌ ذات مكانةٍ عالية

ويُعدُّ يوم التأسيس مناسبةً وطنيَّةً ذاتَ مكانةٍ عالية، لأنه يستحضر تاريخ المملكة العريق، وهو يُعدُّ ذِكرى وطنيَّة، وفخرًا لأبناء وطننا الحبيب، يستعيد الأحفاد من خلالها التضحيات العظيمة، والجهود الحثيثة والمُقدَّرة التي قدَّمها المؤسِّس وأبناؤه الملوك العظماء من بعده؛ حفاظًا على هذه الدولة المباركة، ودفاعًا عن مقدَّساتها ومقدَّراتها، ومساهمةً في تنميتها وتقدُّمها.