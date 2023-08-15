"تعليم الرياض" تعلن مواعيد تطبيق الدوام الصيفي والشتوي وبداية الحصة الأولى في رمضان

وقامت إدارة التعليم بتفعيل خطة البرامج التي تُعنى بانطلاق العام الدراسي الجديد مع باكورة الأسبوع المقبل؛ كبرامج القبول في الصف الأول الابتدائي، إلى جانب رياض الأطفال، وتفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي للطلبة بالصفوف المبكرة، وتفعيل الهاتف الإرشادي الذي يُعنى بتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلبة وأولياء أمورهم من قِبَل المختصين، كذلك برامج التهيئة الإرشادية، وخطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس، إضافة لسلسلة البرامج الصحية المدرسية التي تُعنى بالسلوكيات الصحية السليمة بين أوساط الطلبة عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، وصولًا للخطط التشغيلية لخدمة النقل المدرسي، بجانب الوقوف على خطة ومتطلبات المباني والوقوف على أعمال الصيانة، وما يتعلق بشؤون المعلمين من برامج وتسديد الاحتياج، إلى جانب المشرفين التربويين والمهام المسندة لهم.