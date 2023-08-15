"تعليم الرياض" تعلن مواعيد تطبيق الدوام الصيفي والشتوي وبداية الحصة الأولى في رمضان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن مواعيد تطبيق الدوام الصيفي والشتوي وبداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك المقبل، للعام الدراسي الجديد 1445هـ.
وأوضحت الإدارة في تعميم أصدره مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع لجميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس الإدارة، أن تطبيق الدوام الصيفي سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل 1445/02/04 الموافق 2023/08/20 حتى يوم الأربعاء 1445/04/17 الموافق 2023/11/01؛ حيث ستكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا.
وستكون بداية تطبيق الدوام الشتوي بتاريخ الأحد 1445/04/21، الموافق 2023/11/05؛ والذي يستمر إلى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10؛ حيث بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا؛ فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 07:00 صباحًا.
وتبدأ الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك عند الساعة 09:00 صباحًا من يوم الاثنين 1445/09/1 الموافق 2024/03/11 والذي يستمر إلى يوم الخميس 1445/09/18 الموافق 2024/03/28.
ويعود تطبيق الدوام الصيفي، الاثنين 1445/10/06هـ، الموافق 2024/04/15، ويستمر إلى الاثنين 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10؛ حيث تكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا؛ فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا.
من جهة أخرى أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن مدارس منطقة الرياض، التي يتجاوز عددها الستة آلاف مدرسة للبنين والبنات، جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل، كما بدأت في تنفيذ خطتها لمتابعة مؤشرات الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد؛ حيث وضعت الإدارة خطة تدريبية متكاملة ومتنوعة تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، تضمنت 81 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا يشمل الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الإلكتروني.
وقامت إدارة التعليم بتفعيل خطة البرامج التي تُعنى بانطلاق العام الدراسي الجديد مع باكورة الأسبوع المقبل؛ كبرامج القبول في الصف الأول الابتدائي، إلى جانب رياض الأطفال، وتفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي للطلبة بالصفوف المبكرة، وتفعيل الهاتف الإرشادي الذي يُعنى بتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلبة وأولياء أمورهم من قِبَل المختصين، كذلك برامج التهيئة الإرشادية، وخطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس، إضافة لسلسلة البرامج الصحية المدرسية التي تُعنى بالسلوكيات الصحية السليمة بين أوساط الطلبة عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، وصولًا للخطط التشغيلية لخدمة النقل المدرسي، بجانب الوقوف على خطة ومتطلبات المباني والوقوف على أعمال الصيانة، وما يتعلق بشؤون المعلمين من برامج وتسديد الاحتياج، إلى جانب المشرفين التربويين والمهام المسندة لهم.