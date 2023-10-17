"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والجوف والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير والشمالية والشرقية وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل. وتشهد أمطارًا خفيفة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة، تشمل الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة المخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أحد رفيدة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارض والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وعيون الجواء وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.