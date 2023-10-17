"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أحد رفيدة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.