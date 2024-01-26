خطيب الحرم المكي: العاقلُ لا يُؤثِرُ اللذةَ العاجلة لأنه يعلمُ أن الدنيا ظِلُّ غَمام وحُلُمُ مَنام

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: العقلُ أصلُ المعرفة، ومادةُ الفهم، وينبوعُ العِلم، ومَرقاةُ الأدب، به تَظهرُ الحقائق، وتَلُوحُ الخَفِيات، وتُوزَنُ الأمور، وتُكتسبُ الفضائل، وهو نعمةٌ يُنعِمُ اللهُ بها على مَن أراد كرامتَه مِن عباده، وقَضى له بحُسن العاقبة في مَعاده، قال تعالى: {لآيات لقوم يعقلون} وقال تعالى: {إن في ذلك لآيات لأولي النهى} وقال تعالى: {هل في ذلك قسم لذي حِجْر} أي: لذي العقل والنُّهى، كما أن العقلُ نورٌ في القلب كنور البصرِ في العين، يَنقُصُ ويزيد، ويذهبُ ويعود، يُدرِكُ به المرءُ الأشياءَ على ما هي عليه مِن ماهية مَبانيها، وصحةِ مَعانيها، ويُصيبُ الرأيَ الصواب، ويُدركُ البيان، ويمتنعُ عما لا يَجْمُل، فهو في سَداد ورَشاد وإمداد، حيث قال عمرُ رضي اللهُ عنه: "أصلُ الرجلِ عقلُه"، وقيل لعبدِالله بنِ المباركِ رحمه الله: "ما خيرُ ما أُعطيَ الرجل؟ قال: غريزةُ عقل"، وقال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: "ما تمَّ دينُ عبدٍ قطُّ حتى يَتِمَّ عقلُه".