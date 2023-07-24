بحضور "مشاط".. "الحج" تنظم ورش عمل عن أنظمة العمرة ومستهدفات الوزارة

عقدت وزارة الحج والعمرة مجموعة من ورش العمل الخاصة بأنظمة العمرة ومستهدفات الوزارة لعام 1445هـ، لموظفي الوزارة وشركات العمرة، بهدف تهيئة العاملين ومناقشة آليات العمل وأبرز التحديات والحلول لينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية ميسرة من الفكرة إلى الذكرى.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، وممثلي الجهات ذات العلاقة بمجال العمرة.
وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العمرة وإتاحة الفرصة للمسلمين من مختلف بقاع العالم لتأدية مناسك ولعمرة بسهولة واطمئنان، ولتقديم أرقى الخدمات وتنظيم توافد المعتمرين للمسجد الحرام.
وتحمل ورش العمل التي تم تقديمها في فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، على مدى 5 أيام المحاور التالية: استراتيجيات العمرة وآليات خدمة ضيوف الرحمن، والاستعداد المسبق والاستقبال، والنقل بين المدن والمغادرة النهائية إضافة إلى جانب التعاقدات ما قبل الوصول.