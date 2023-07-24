بحضور "مشاط".. "الحج" تنظم ورش عمل عن أنظمة العمرة ومستهدفات الوزارة

وتحمل ورش العمل التي تم تقديمها في فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، على مدى 5 أيام المحاور التالية: استراتيجيات العمرة وآليات خدمة ضيوف الرحمن، والاستعداد المسبق والاستقبال، والنقل بين المدن والمغادرة النهائية إضافة إلى جانب التعاقدات ما قبل الوصول.