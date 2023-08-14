مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً ضخماً بقاع الجمجمة في عملية منظار استمرت 12 ساعة

وقال د. وسام العيساوي أن العملية التي استمرت لـ"12" ساعة، انتهت ولله الحمد بنجاح باهر، مؤكداً أن الفريق الطبي أظهر تميزه في هذه العملية، التي اتسمت بتعقيدات كثيرة أبرزها أن الورم كان في منطقة بالغة الحساسية، ومحاطاً بالمراكز الحيوية، والأوعية الدموية والأعصاب الدقيقة، وكان التحدي الأول الذي واجه الفريق الطبي هو عدم تعريض هذه الأجزاء الحساسة لأي نوع من أنواع الضرر، وقد نجح في ذلك بامتياز، ووصف العملية بالكبيرة وتعد الأولى في المنطقة الشرقية لاستئصال ورم بهذا الحجم الكبير عن طريق الأنف. وقد بدأ المريض في التحسن التدريجي مع العناية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى لاحقاً بحالة صحية جيدة.