شخصياتهم ذكية.. "الزعاق": العرب تعرَّفوا على الأشياء بالأسماء والعلم الحديث تعرَّف عليها بالأرقام

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ لا توجد أمة على وجه الأرض تعرَّفت على تفاصيل السماء والأرض كحال العرب، فتنقلهم وترحالهم وسط الصحراء أجبرهم على هذا.
وأضاف الزعاق؛ لم يترك العرب نجمة ولا جبلاً أو وادياً أو تلاً إلا ووضعوا لها اسماً قائماً على ما تتميّز المنطقة به، فالعرب تعرَّفوا على الأشياء بالأسماء، والعلم الحديث تعرَّف عليها بالأرقام.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن العيش في الصحراء المترامية الأطراف المتشابهة المعالم يحتاج إلى شخصية فذة مليئة بالذكاء والفطنة للتعايش مع الظروف القاسية، وكل هذه الصفات اختزلتها عقلية ابن الصحراء، فتعرَّف على السماء ومحتوياتها، وصادق الأرض ولبناتها، وعشق الأجواء وأمطارها.