شخصياتهم ذكية.. "الزعاق": العرب تعرَّفوا على الأشياء بالأسماء والعلم الحديث تعرَّف عليها بالأرقام

وأضاف الزعاق؛ لم يترك العرب نجمة ولا جبلاً أو وادياً أو تلاً إلا ووضعوا لها اسماً قائماً على ما تتميّز المنطقة به، فالعرب تعرَّفوا على الأشياء بالأسماء، والعلم الحديث تعرَّف عليها بالأرقام.