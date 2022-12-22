مجلس تنسيق المحتوى المحلي يفعّل مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنّعين المحليين

وتهدف الهيئة من خلال هذا المجلس إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة؛ بالإضافة توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو عناصر المحتوى المحلي؛ التي تعد مُمكنًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.