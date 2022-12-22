مجلس تنسيق المحتوى المحلي يفعّل مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنّعين المحليين

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بدء تفعيل مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنّعين المحليين التي تهدف إلى تطوير مصنّعين محليين مؤهلين وزيادة قدرات مورّدي السلع ومقدمي الخدمات في الشركات الأعضاء لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، عبر توحيد الجهود القائمة، وتوحيد إجراءات التسجيل والتأهيل لدى الشركات الأعضاء، حسب المتطلبات الفنية لكل شركة.
وفي إطار جهود الشركات الأعضاء لتفعيل المبادرة؛ عمل كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" بالتعاون مع الهيئة على تحليل إجراءات التأهيل الفني لعدد من المنتجات، والتي تشمل محولات الجهد المتوسط، ودوائر التوزيع الحلقية، ومفاتيح الجهد المتوسط والكابلات.
وأسفر ذلك عن توحيد اجراءات تأهيلها، مما سينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنهاء إجراءات تأهيل المصانع المسجلّة لدى أحد الشركتين.
وقالت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: هذه المبادرة ستسهم في تسريع تنفيذ عمليات المشتريات مع الشركات الوطنية الكبرى وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، حيث يعمل المجلس على دراسة مزيد من إجراءات التأهيل الفني للمنتجات المشتركة بين الشركات الأعضاء.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المجلس إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة؛ بالإضافة توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو عناصر المحتوى المحلي؛ التي تعد مُمكنًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.