"عامة الشورى" تعقد اجتماعها الثاني.. وهذه أهم القرارات

جاء ذلك في مقر المجلس بالرياض، ووافقت الهيئة في اجتماعها الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس على إحالة الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها تقارير الأداء السنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ومذكرات تفاهم وتعاون، وتعديلات على مشروعات الأنظمة، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.