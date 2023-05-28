"عامة الشورى" تعقد اجتماعها الثاني.. وهذه أهم القرارات

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على العديد من التقارير والموضوعات.
جاء ذلك في مقر المجلس بالرياض، ووافقت الهيئة في اجتماعها الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس على إحالة الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها تقارير الأداء السنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ومذكرات تفاهم وتعاون، وتعديلات على مشروعات الأنظمة، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.
يشار إلى أن نظام مجلس الشورى ينص في مادته الحادية والعشرين على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.