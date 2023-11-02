باستثناء الروبيان.. السعودية ترفع الحظر عن منتجات اللحوم والأسماك الفلبينية

ووفقًا لتقرير "headtopics"، فإنه تم رفع الحظر أيضًا عن منتجات اللحوم؛ نتيجة للمناقشات المختلفة بين السفارة الفلبينية في الرياض والجهات المختصة في السعودية؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للمؤسسات "اللحومية" في الفلبين التي ترغب في التصدير إلى المملكة، التقدم بطلب للحصول على الاعتماد.