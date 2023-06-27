"حجاج الدول العربية" تطلق "الدليل التقني الرقمي".. لتفادي تضييع أماكن السكن

وتتمثل التجربة في استخدام دليل رقمي يتم تحديثه بشكل يومي، لمساعدة كل الحُجاج على الوصول إلى مواقع سكنهم، بالإضافة إلى معرفة أماكن وعناوين مقرات مراكز الخدمة الميدانية، ويتم ذلك من خلال الضغط على روابط تعرض إحداثيات الموقع المُراد الوصول إليه.