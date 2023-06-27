"حجاج الدول العربية" تطلق "الدليل التقني الرقمي".. لتفادي تضييع أماكن السكن

أطلقت شركة حجاج الدول العربية تجربة "الدليل التقني الرقمي" خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ، كتجربة جديدة من نوعها لتفادي تضييع الحجاج لأماكن سكنهم داخل مكة وفي المشاعر المقدسة.
وتتمثل التجربة في استخدام دليل رقمي يتم تحديثه بشكل يومي، لمساعدة كل الحُجاج على الوصول إلى مواقع سكنهم، بالإضافة إلى معرفة أماكن وعناوين مقرات مراكز الخدمة الميدانية، ويتم ذلك من خلال الضغط على روابط تعرض إحداثيات الموقع المُراد الوصول إليه.
وقال مدير إدارة مكاتب شؤون الحجاج عادل الجبالي: الدليل التقني الرقمي يُقدم خدماته لقطاع عريض من المُستفيدين، ومن ضمنها جهات داخلية كشركات الطوافة ومراكز الخدمة الميدانية، بجانب القطاعات الخارجية التي لها صلة وعلاقة بموسم الحج.
وأفاد أن الدليل أخضع للتجربة على أكثر من مرحلة، لتفادي أي عيوب متوقعة قبل إطلاقه بشكل رسمي، وبالفعل تم زيادة مساحة البرنامج وقاعدة البيانات لتتسع لكل المُستفيدين، إلى جانب إتاحة خاصية التعديل وتصحيح المعلومات وإضافة الصور وتصحيحها على مدار الساعة.