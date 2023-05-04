ضمن "الابتكار الحكومي".. الصندوق الصناعي ينال جائزة الحكومة الرقمية العربية لـ 2023

حصد صندوقُ التنمية الصناعية السعودي جائزةَ الحكومة الرقمية العربية للعام 2023، ضمن فئة الابتكار الحكومي، عن تطبيق نظام تمكين والجوال وتحسين النظام بتطبيق معايير تجربة المستخدم؛ مما يؤكد جهود الصندوق لتبنّي أحدث الحلول الرقمية، وتوظيفها للحفاظ على تميّزه المؤسسي.
وتهدف الجائزة الدولية المُعتمدة من مؤسسة التميّز الدولية International ExcellenceFoundation (IEF) في الولايات المتحدة، إلى تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم مواقع الحكومات الإلكترونية الذكية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تحقيق الصندوق للجائزة نتيجةً لرحلته نحو التحول الرقمي التي بدأها منذ العام 2019م، التي واكبت توسّع دوره التمويلي ليشمل إلى جانب قطاع الصناعة، قطاعات: التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية؛ بصفته المُمكّنَ المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.