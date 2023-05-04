ضمن "الابتكار الحكومي".. الصندوق الصناعي ينال جائزة الحكومة الرقمية العربية لـ 2023

ويأتي تحقيق الصندوق للجائزة نتيجةً لرحلته نحو التحول الرقمي التي بدأها منذ العام 2019م، التي واكبت توسّع دوره التمويلي ليشمل إلى جانب قطاع الصناعة، قطاعات: التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية؛ بصفته المُمكّنَ المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.