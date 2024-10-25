شاهد واكتشف التفاصيل.. تطوير محاور حركة المركبات بشارع حسان بن ثابت بالطائف

في إطار رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة وتسهيل الحركة المرورية، تعمل أمانة الطائف على تنفيذ دورانات وتعديلات بشارع حسان بن ثابت المحور الرئيس "شرق - غرب" داخل المدينة، ويشمل ذلك عمل دوران اتجاهين قبل إشارة تقاطع شارع الحدائق من جهة داخل المدينة بشارع حسان بن ثابت، وفصل الحركة في إشارة تقاطع شارع الحدائق لتكون مستمرة مع شارع حسان بن ثابت بدون التوقف بالإشارة؛ مما يساعد على تحرير جزئي للحركة المرورية الكثيفة بهذا المحور، والذي يُعدُّ مدخل المدينة الشرقي الرئيس.
وتتضمن المشاريعُ الجارية عملَ دورانين باتجاهين بين إشارة شارع الحدائق وإشارة طريق الجنوب بشارع حسان بن ثابت؛ حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين مستوى جودة الطرق والتقاطعات داخل المدينة؛ من خلال تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية للطرق والشوارع، مع مراعاة أسس ومعايير الجودة لرفع درجة كفاءتها.
وتُسهم هذه الجهود في الارتقاء بجودة الخدمات بالطرق الحضرية في الطائف، ورفع مستوى السلامة المرورية للطرق والتقاطعات، عن طريق توفير أفضل الحلول للاختناقات المرورية، وسرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون أي معوقات.
يذكر أن الأمانة استحدثت مؤخرًا عددًا من نقاط الالتفاف على عدد من الطرق الرئيسية؛ لدعم تحرير الحركة المرورية بكافة الاتجاهات، في مواكبة لإلغاء عدد من الإشارات المرورية في تقاطعات مختلفة بما يجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق؛ ومن أهمها طريق الملك خالد الذي يبدأ من تقاطع طريق الجنوب ويصل إلى طريق الطائف - الرياض "المطار"، مرورًا بتقاطعات شارع خالد بن الوليد والجال والبيعة وجبرا، وذلك ضمن خطة الأمانة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق الداخلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي وجودتها.