شاهد واكتشف التفاصيل.. تطوير محاور حركة المركبات بشارع حسان بن ثابت بالطائف

يذكر أن الأمانة استحدثت مؤخرًا عددًا من نقاط الالتفاف على عدد من الطرق الرئيسية؛ لدعم تحرير الحركة المرورية بكافة الاتجاهات، في مواكبة لإلغاء عدد من الإشارات المرورية في تقاطعات مختلفة بما يجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق؛ ومن أهمها طريق الملك خالد الذي يبدأ من تقاطع طريق الجنوب ويصل إلى طريق الطائف - الرياض "المطار"، مرورًا بتقاطعات شارع خالد بن الوليد والجال والبيعة وجبرا، وذلك ضمن خطة الأمانة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق الداخلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي وجودتها.