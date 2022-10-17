محليات

فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسول في المنطقة الشرقية

بينهم مواطنة تستعطف المارة وتتسول بشكل مباشر من الجميع
فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسول في المنطقة الشرقية
سبق
سبق

تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين.

وفي المنطقة الشرقية، تم رصد عدد من الأشخاص يمارسون التسول بطرق مختلفة، فتم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية كان يتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد.

ومن أمام أحد المحلات التجارية، تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول واستعطاف المتسوقين، كما تم ضبط مواطنة تتسول بشكل مباشر مستعطفة المارة لاستغلالهم. وأيضًا تم رصد وضبط مواطن آخر قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وأفاد حساب الأمن العام على تويتر بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.

المنطقة الشرقية
التسول

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