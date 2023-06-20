انطلاق "واحة الإعلام 2" بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى

وتحتوي "واحة الإعلام" على مساحة تتسع لـ 30 إعلامياً، تمكنهم من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي، إضافة إلى استوديوهات تلفزيونية، وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية، يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى، ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى معارض للجهات المشاركة، التي تسعى لتقديم عديدٍ من الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين، كما تمكّن الواحة زائريها من الإعلاميين والصحفيين من مختلف أنحاء العالم من الاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي للحج VPC، من خلال فريق متخصّص يقوم بشرح خصائص المنصة والخدمات الإعلامية التي تقدمها للصحفيين والإعلاميين المسجلين بها.