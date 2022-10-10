حساب المواطن يودِع دفعة أكتوبر: 3.3 مليار ريال لـ10.2 مليون مستفيد وتابع

وشدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح، وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17، والتي جاءت على النحو التالي: "على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث التغير".