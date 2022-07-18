بعد 10 سنوات انتظارًا.. الممثلة الماليزية "يانا" تُحقِّق حُلْم والدَيْها برؤية الكعبة

هنا تقول شمس الدين: "كنتُ متحمسة جدًّا طوال السنوات العشر الماضية، ولم تَلِنْ عزيمتي أبدًا، ومع صبيحة كل يوم يتجدد العزم". صمتت لبرهة وهي تحتضن والدتها، بينما اغرورقت عينا الأم بالدموع، بعدها رددت عباراتها: "شعرت بسعادة كبيرة وروحانية عالية بعد أن وجدت نفسي في مشعر منى. لم أصدق أني قد وصلت إلى هذا المكان أخيرًا لتأدية الركن الخامس. عندما وصلت إلى هنا وجدت جميع الخدمات متاحة ومريحة؛ الكل يتسابق لخدمتنا كسبًا للأجر.. قدَّم أهل هذه البلاد الطاهرة أمثلة يندر أن تجدها في العالم، وشهدنا نموذجًا من التفاني النادر رغم الحشود العظمية والمكان والوقت المحدود".