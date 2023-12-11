شركة زد للإعلان والعلاقات العامة توقع اتفاقية لتطوير كفاءتها المالية

ويُذْكر أن شركة زد للإعلان والعلاقات العامة شركة سعودية تأسست عام 1990م وتعتبر من كبريات الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال ولديها قائمة كبيرة من العملاء من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتحتضن أكثر من مائة موظف معظمهم من الشباب السعودي الواعد والمؤهل، وتتطلع لتكون مساهماً فاعلاً في التنمية إضافة لسعيها لتحقيق معدلات نمو كبير في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والإنفاق الكبير في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.