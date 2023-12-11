شركة زد للإعلان والعلاقات العامة توقع اتفاقية لتطوير كفاءتها المالية

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة زد للإعلان والعلاقات العامة الأستاذ مهند الماضي بالنمو الكمي والنوعي الذي تشهده السوق السعودية في إطار توجهات رؤية السعودية 2030 وذلك في كافة المجالات الاقتصادية ومن ذلك قطاع التسويق والمجالات ذات الصلة، موضحًا أن ذلك حفز قيادة الشركة لتطوير استراتيجية طموحة لزيادة وتنويع إيراداتها من خلال مصادر دخل جديدة إضافة للتوسع في مصادر الدخل السابقة، مبيناً أن الشركة وضعت مسارات استراتيجية تسويقية متعددة لتعزيز نموها واستداماتها.
وبَيَّن الماضي أن الشركة بالتزامن مع تطوير خطوط إنتاج القيمة من خدمات استشارية وتنفيذية ومنتجات جديدة لتعزيز الإيرادات والأرباح ومرتكزات النمو والاستدامة وخدمة المجتمع، فإنها تبذل جهوداً موازية لتطوير المهام المساندة لتعزيز قدراتها ومن ذلك تطوير الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة القانونية لتلعب هذه الإدارات دورها الهام والحيوي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة للشركة بكل فاعلية وكفاءة.
جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة زد للإعلان والعلاقات العامة أمس الأحد الموافق 10/12/2023م اتفاقية مع شركة The Unit الاستشارية لتكون المستشار الاستراتيجي للشركة بهدف تنمية قدرات الإدارة المالية بالشركة لتطوير هياكلها وسجلاتها المالية والائتمانية، إضافة لتعزيز قدراتها الاستثمارية، فضلاً عن رفع الكفاءة المالية في العمليات التشغيلية والمصاريف الإدارية العمومية، وكذلك قياس معدلات نمو الشركة في السوق تمهيداً لتحويلها لشركة مساهمة مقفلة.
وقد وقَّع الاتفاقية الأستاذ مهند الماضي الرئيس التنفيذي ممثلاً لشركة زد للإعلان والعلاقات العامة، في حين وقعها نيابة عن شركة The Unit الأستاذ جميل فخري المؤسس والشريك الإداري للشركة.
ويُذْكر أن شركة زد للإعلان والعلاقات العامة شركة سعودية تأسست عام 1990م وتعتبر من كبريات الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال ولديها قائمة كبيرة من العملاء من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتحتضن أكثر من مائة موظف معظمهم من الشباب السعودي الواعد والمؤهل، وتتطلع لتكون مساهماً فاعلاً في التنمية إضافة لسعيها لتحقيق معدلات نمو كبير في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والإنفاق الكبير في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.