"إغاثي الملك سلمان" يجهز 300 شاحنة مساعدات استعدادًا للدخول إلى غزة عبر معبر رفح

يجهز مركز الملك سلمان للإغاثة 300 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية استعدادًا للدخول إلى غزة عبر معبر رفح.
ويتواجد عند معبر رفح المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة وأعضاء المركز والمنسقين من جهات دولية متعددة وجهات إعلامية عالمية، كما تتواجد سلسلة كبيرة من الشاحنات وسيارات الإسعاف.
يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لموعد دخول هذه المساعدات، في ظل الضغط الدولي المتزايد، خاصة المساعدات العاجلة التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكان هناك تنسيق كبير بين الهلال الأحمر السعودي ونظيريه المصري والفلسطيني لإدخال هذه المساعدات.