"إرشاد وتطهير وتعقيم".. "أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 25339 مستفيداً، وقامت بتوزيع 82080عبوة مياه زمزم، وتوفير 130 ألف لتر مطهرات، و17 ألف سجادة، و2550 لتراً معطرات، 650 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و30400 لتر لتعقيم الأسطح، و2650 لتراً معقمات الأيدي.