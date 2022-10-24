"اللجنة السعودية - الإسبانية" المشتركة تختتم أعمال دورتها الثالثة

وتضمنت أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة في دورتها الثالثة زيارات ميدانية، حيث زار الإبراهيم مصنع "إندرا" المتقدّم بابتكاراته وتقنياته، وزار أيضًا شركة إيرباص، واطّلع على خدمات التصنيع المتقدمة لمنتجاتها المتخصصة في الدفاع والفضاء، وكان برفقته في زياراته وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة شيانا مينديز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، وعدد من المسؤولين الحكوميين لدى البلدين وعدد من الكبار التنفيذيين لدى الشركتين.