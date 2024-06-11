"النيابة العامة": على حملات الحج التأكد من مأمونية وفعالية وسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ

وشددت النيابة العامة على حظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقاً لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.