أمانة العاصمة المقدسة تصدر 6 تنبيهات آمنة للسكان والزوار عند هطول الأمطار

وأشارت إلى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية، وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، بالإضافة إلى التعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنب الجلوس بالقرب من حوافّ الأودية، والبقاء في مكان آمن.