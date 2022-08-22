"بيئة عسير" تنفي شائعات الآبار.. وتؤكد استمرار استقبال طلبات التصحيح

نفت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير صحة الشائعات المتداولة حول الاجتماع مع موظفي إدارة المياه بخصوص التعليمات الخاصة بتصحيح وضع الآبار والمهلة المحددة.
وأكدت إدارة المياه عدم صحة الشائعات جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد اجتماع أي من مختصي إدارة المياه ولم يصرح لأحد بنشر الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبرأ فرع الوزارة بمنطقة عسير من مسؤولية هذه الأخبار والشائعات التي لا تستند لمصدر رسمي، مؤكدة لجميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الآبار حرصها على تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة، سواء من خلال الحضور للإدارات المختصة بالفرع أو المكاتب والوحدات لمساعدتهم وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، أو عن طريق الرابط الخاص بطلبات الآبار بموقع الوزارة.
وشدد الفرع على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة والحرص على عدم تداول أو نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وفيما يخص متطلبات تصحيح وضع الآبار التي لا تحمل تراخيص سواء بأرض زراعية أو سكنية؛ أوضح الفرع أنه يمكن التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وارفاق، صورة من الهوية، صورة من الكروكي أو صورة جوية للمزرعة، وصورة من الصك أو عقد مبايعة.
أما الآبار المشتركة؛ فيمكن تقديم وكالة باسم أحد الشركاء لاستكمال الطلب والتقديم عن طريق منصة رخص الآبار الإلكترونية بموقع الوزارة أو عن طريق التطبيق وبعد الحصول على رقم الطلب يتم مراجعة أقرب مكتب أو وحدة لاستكمال الطلب والرفع به لوكالة المياه بالوزارة وإصدار شهادة تصحيح وضع البئر.
وأشار الفرع إلى أن آخر موعد لاستقبال الموقع للطلبات ١٤٤٤/٢/١٩، موضحًا أنه سيرفع كافة الطلبات الواردة له خدمة للمواطنين وأصحاب الآبار الذين تجاوبوا مع هذه الحملة التصحيحية.