"بيئة عسير" تنفي شائعات الآبار.. وتؤكد استمرار استقبال طلبات التصحيح

وفيما يخص متطلبات تصحيح وضع الآبار التي لا تحمل تراخيص سواء بأرض زراعية أو سكنية؛ أوضح الفرع أنه يمكن التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وارفاق، صورة من الهوية، صورة من الكروكي أو صورة جوية للمزرعة، وصورة من الصك أو عقد مبايعة.