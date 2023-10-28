"36" مئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدني

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة "36" مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة "10" مئوية.