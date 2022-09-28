"الحبوب" تحدّد عقوبات وغرامات إساءة استخدام القمح والدقيق كعلف حيواني

وأضافت، في تغريدة بحسابها على تويتر، أن مخالفة استخدام الدقيق كمدخل في صناعة الأعلاف أو التغذية المباشرة للماشية تشمل مصادرة الكمية وغرامة مالية 250 ريالاً عن كل 100 كيلوجرام دقيق، لترتفع الغرامة في المرحلة الثانية إلى 500 ريال لنفس الكمية ومصادرة المضبوط، ثم 1000 ريال ومصادرة المضبوطات.