"الحبوب" تحدّد عقوبات وغرامات إساءة استخدام القمح والدقيق كعلف حيواني

حدّدت المؤسسة العامة للحبوب، غرامة إساءة استخدام القمح والدقيق وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المؤسسة، أن مخالفة استخدام القمح كمدخل في صناعة الأعلاف أو التغذية المباشرة للماشية تتدرج على 3 مستويات تبدأ بمصادرة الكمية وغرامة مالية قدرها 2500 ريال لكل طن قمح، ثم المصادرة ورفع الغرامة إلى 5000 ريال للطن، وصولاً إلى 10 آلاف ريال للطن مع المصادرة للكميات المضبوطة.
وأضافت، في تغريدة بحسابها على تويتر، أن مخالفة استخدام الدقيق كمدخل في صناعة الأعلاف أو التغذية المباشرة للماشية تشمل مصادرة الكمية وغرامة مالية 250 ريالاً عن كل 100 كيلوجرام دقيق، لترتفع الغرامة في المرحلة الثانية إلى 500 ريال لنفس الكمية ومصادرة المضبوط، ثم 1000 ريال ومصادرة المضبوطات.