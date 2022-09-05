"سورنا العالي".. فيديو "الدفاع" عن يوم التأسيس ينال جائزة أفضل عمل مرئي وطني

ويحكي العمل المرئي، الذي تم تصويره في الدرعية، ونفذته الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، قصة وطن بات منذ تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حصنًا منيعًا ضد من عادى، ومقصدًا رحبًا لكل من طلب الأمن والاستقرار قبل أن يصبح اليوم دولة حديثة متطورة ولاعبًا رئيسًا على المسرح الدولي.