"سورنا العالي".. فيديو "الدفاع" عن يوم التأسيس ينال جائزة أفضل عمل مرئي وطني

حصد الفيديو الذي أنتجته وزارة الدفاع ليوم التأسيس بعنوان "سورنا العالي" جائزة أفضل عمل مرئي وطني.
وأطلقت جمعية الاستشارات التسويقية مبادرة الجائزة في نسختها الأولى لهذا العام 2022م؛ لتكريم أصحاب أفكار الأعمال المرئية الإبداعية المحتفية بيوم التأسيس من القطاعين العام والخاص والقطاع الربحي.
وبخصوص أبرز الإحصائيات المتعلقة بالفيديو الفائز، فقد حصد "سورنا العالي" 27.6 مليون ظهور، و11.2 مليون مشاهدة، و2.1 مليون تفاعل.
وتم نشر العمل على منصات "تويتر، يوتيوب، فيس بوك، وإنستغرام".
ويحكي العمل المرئي، الذي تم تصويره في الدرعية، ونفذته الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، قصة وطن بات منذ تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حصنًا منيعًا ضد من عادى، ومقصدًا رحبًا لكل من طلب الأمن والاستقرار قبل أن يصبح اليوم دولة حديثة متطورة ولاعبًا رئيسًا على المسرح الدولي.