بمناسبة اليوم العالمي.. "شؤون الحرمين" تُطلق برنامج "خُدّام الحرم سفراء الإنسانية"

وأضاف الشيخ السديس، أن الحرمين الشريفين ورسالتهما منبع العلاقات الإنسانية، التي تأتي من الهداية للعالمين ومن مظاهر الإنسانية في الحرمين الشريفين خدمة كبار السن وذوي الإعاقة وتقديم البرامج التي تعين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، والتعاون مع الجهات الخيرية والتطوعية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن.