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طبيعة خلابة وشلالات مياه.. طبيعة "تلعة نزا" الساحرة تشهد لها سيارات المتنزهين!
أجواء معتدلة ومناطق خضراء برز مشهدها جليًّا بعد هطول الأمطار وجريان الأودية
يشهد مركز "تلعة نزا" شرق محافظة ينبع، توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا؛ مما خلق مناظر طبيعية خلابة لشلالات المياه التي تنبع من الجبال المنحدرة من جبل رضوى.
ومع الاستمتاع بالأجواء المعتدلة ومشاهدة المناطق الخضراء بعد هطول الأمطار وجريان الأودية، تشهد الطرق المؤدية إلى جبال وأودية "تلعة نزا" كثافة كبيرة من السيارات لتوافد عدد كبير من الزوار من محافظة ينبع ومراكزها ومناطق أخرى مختلفة.