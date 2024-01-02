طبيعة خلابة وشلالات مياه.. طبيعة "تلعة نزا" الساحرة تشهد لها سيارات المتنزهين!

يشهد مركز "تلعة نزا" شرق محافظة ينبع، توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا؛ مما خلق مناظر طبيعية خلابة لشلالات المياه التي تنبع من الجبال المنحدرة من جبل رضوى.