"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مواد إيوائية على متضرري السيول في مأرب باليمن

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضرّرة في 15 محافظة يمنية.