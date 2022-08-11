"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مواد إيوائية على متضرري السيول في مأرب باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إيوائية للمتضرّرين من السيول والرياح في محافظة مأرب، وذلك ضمن مشروع طوارئ الإيواء المنفذ في الجمهورية اليمنية.
وتم خلال المشروع توزيع 350 خيمة و350 حقيبة إيوائية في مخيمات الكويت والخراشي بمأرب استفاد منها 2.100 فرد.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة في المركز لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للشعب اليمني في جميع المجالات.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طنًّا، و845 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 2.010 أفراد.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضرّرة في 15 محافظة يمنية.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 14 طنًّا و231 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 798 فردًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
على صعيد آخر قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بتسليم 500 وحدة سكنية للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، بقيمة 334.933 دولارًا أمريكيًّا، وذلك ضمن مشروع الإيواء للاجئين الروهينجا.
وجاء المشروع انطلاقًا من حرص المملكة ممثلةً في المركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّون بها؛ حيث يعد امتدادًا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد أمس الأول توزيع 1.856 سلة غذائية تزن حوالي 176 طنًّا استهدفت منطقتي: سوات، وشانغلا، ومنطقة خيبر القبلية، استفاد منها 12.992 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.