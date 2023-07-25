مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ ثلاثينية من حمل داخل جرح "القيصرية" دون جراحة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في إنهاء معاناة سيدة عمرها "35" عاماً، مع حمل داخل جرح عملية قيصرية سابقة، بتدخل طبي جديد جرى باستخدام تقنية الألترا ساوند والوصول إلى منطقة الحمل وحقنه بـ"Methotrexate" المانعة لتكاثر الخلايا لإيقاف الحمل، وحافظت العملية التي تمّت دون جراحة، على الرحم وفرص الحمل مستقبلاً، ذكر ذلك د. وسيم روفايل؛ استشاري طب النساء والولادة وجراحة المناظير رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. وسيم؛ إن المريضة سبق أن أجرت "5" عمليات ولادة قيصرية وراجعت المستشفى إثر شعورها بآلامٍ شديدة ومستمرة بالبطن مع انقطاع الطمث، وتردّدت على مستشفيات عدة لكن الأطباء اعتذروا لها بسبب تعقيدات الحالة وخطورة المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن التدخل الجراحي، وفور وصولها للمستشفى خضعت لفحوصات دقيقة، وكشفت صور الأشعة وجود حمل داخل جرح عملية قيصرية سابقة "Cesarean scar ectopic pregnancy"، وأضاف أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بطريقة مبتكرة، حيث قام بحقن الحمل بمادة لإيقاف تكاثر الخلايا والمساعدة في تحللها، وتكللت الجهود -ولله الحمد- بالنجاح الكامل، وهذا ما أكّدته الفحوصات الطبية التي أُجريت للمريضة لاحقاً، كما أنها تخلصت من الآلام التي كانت تعانيها شيئاً فشيئاً إلى أن اختفت تماماً.
ووصف د. وسيم هذا التدخل الطبي بالمتقدم، موضحاً أن التعامل مع مثل هذه الحالات عادة يتم بإزالة الحمل جراحياً، ذلك لأن نمو الطفل في جرح القيصرية ينطوي على كثيرٍ من المخاطر الصحية الخطيرة، كتمزق الرحم أو عبوره إلى المثانة، وقد يؤدي أيضاً إلى النزيف الحاد وتهديد حياة المريضة، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى فتح جرح العملية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحمل عادة يتسبّب في كثير من المشكلات الصحية المعقدة إذا ما كانت الفترة الفاصلة بين العملية القيصرية والحمل التالي قصيرة، لذلك ننصح السيدات المعنيات، الالتزام بالفترة التي يحدّدها الطبيب لمواقيت الحمل التالي.
الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر حقق عديداً من النجاحات والإنجازات الكبيرة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها، وتوظيفه أحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية، ويقدّم خدمات نسائية شاملة ومتكاملة للفئات العمرية كافة، ويوفر باقة من أميز البرامج الصحية النوعية، مثل برنامج متابعة الحمل وبرنامج صحة المرأة، وكذلك الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وغذائية متخصّصة للحوامل والمرضعات، أما الولادة فتتم بطاقم نسائي "100%" في جو من الأمان والراحة للأم والطفل بأيدي استشاريات مؤهلات في حضور طبيبة متخصّصة في العناية بالأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى إقامة هادئة في أجنحة وغرف تنويم فاخرة ورعاية فائقة الجودة على مدار الساعة.