مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ ثلاثينية من حمل داخل جرح "القيصرية" دون جراحة

ووصف د. وسيم هذا التدخل الطبي بالمتقدم، موضحاً أن التعامل مع مثل هذه الحالات عادة يتم بإزالة الحمل جراحياً، ذلك لأن نمو الطفل في جرح القيصرية ينطوي على كثيرٍ من المخاطر الصحية الخطيرة، كتمزق الرحم أو عبوره إلى المثانة، وقد يؤدي أيضاً إلى النزيف الحاد وتهديد حياة المريضة، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى فتح جرح العملية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحمل عادة يتسبّب في كثير من المشكلات الصحية المعقدة إذا ما كانت الفترة الفاصلة بين العملية القيصرية والحمل التالي قصيرة، لذلك ننصح السيدات المعنيات، الالتزام بالفترة التي يحدّدها الطبيب لمواقيت الحمل التالي.