طلاب "تعليم الرياض" يحقّقون الوسام الذهبي في "ريالي" للوعي المالي

ويستهدف برنامج "الوعي المالي ريالي" رفع وعي جميع شرائح الطلاب والطالبات في عدد من المفاهيم والمعارف والسلوكيات، مثل الاستقلالية والتخطيط المالي، وتقييم الهدف المالي والتفريق بين الاحتياجات والرغبات، إضافةً إلى اكتساب عدد من الممارسات السلوكية، كالاستثمار والمشاريع الشخصية ووضع الأهداف الادخارية.