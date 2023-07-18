طلاب "تعليم الرياض" يحقّقون الوسام الذهبي في "ريالي" للوعي المالي

حقّق طلابُ وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الوسامَ الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة "ريالي" للوعي المالي والادخار 2023.
وهنَّأت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلابَ والطالبات الفائزين في المسابقة، مقدمةً شكرَها للمدارس وسُفراء البرنامج على جهودهم المتميزة، متمنّيةً لهم مزيدًا من النجاح والتميز.
وبلغ عدد الفائزين والفائزات في المسابقة على مستوى المملكة والحاصلين على المستوى الذهبي؛ 12 طالبًا وطالبةً من مختلف المراحل التعليمية، فيما جاءت ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب والثانوية "الرابعة والأربعون" ضمن المدارس المتميزة.
ويستهدف برنامج "الوعي المالي ريالي" رفع وعي جميع شرائح الطلاب والطالبات في عدد من المفاهيم والمعارف والسلوكيات، مثل الاستقلالية والتخطيط المالي، وتقييم الهدف المالي والتفريق بين الاحتياجات والرغبات، إضافةً إلى اكتساب عدد من الممارسات السلوكية، كالاستثمار والمشاريع الشخصية ووضع الأهداف الادخارية.
وتضمن البرنامجُ ثلاثةَ مسارات لكل مرحلة تعليمية؛ حيث تم تخصيص المسار الأول لتحدّي المعرفة المالية والادخار للمرحلة الابتدائية، والمسار الثاني تحدّي الإنتاج التوعوي والتثقيفي للمرحلة المتوسطة، إلى جانب مسار تحدّي قصص النجاح وتثقيف الأقران للطلاب والطالبات في مجال الادخار والاستثمار وريادة الأعمال والمخصص لطلبة المرحلة الثانوية.