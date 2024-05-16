أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الرقابية استعداداً لموسم الحج

يُذكر أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج، ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها، ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية.