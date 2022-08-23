"هيئة الأمن السيبراني" تدعو للتسجيل في مسرعة الأمن السيبراني

وبيّنت أن المسرعة تهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية المرتبطة بعدة مجالات من بينها حماية البيانات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء وأمن الذكاء الاصطناعي والمعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.