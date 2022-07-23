وزارة النقل تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا عمليًّا لعدد من طلاب الجامعات الحكومية

ويسعى البرنامج إلى التعرف على أنظمة وقواعد المختبر المركزي وعلى إجراءات السلامة داخل المختبر والتدريب فيما يخص مواد الطرق، وكيفية أخذ المواد واختبارها، وأيضًا على جولات ميدانية لمشاريع الوزارة للتعرف على الجوانب التطبيقية؛ حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وتنمية مهاراتهم العملية، وإطلاعهم على التقنية الحديثة والمتطورة ذات الجودة العالية المستخدمة في المختبر المركزي لتحقيق التنمية المستدامة لمستقبل أفضل.