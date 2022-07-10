المشاعر المقدسة.. الممرضون السعوديون: سعادتنا كبيرة وفخورون بخدمة الحجيج

ومن مكة المكرمة، تشارك الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، لافتةً إلى أن سبب تكرار مشاركتها في مواسم الحج؛ طمعاً في الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة، ولما تجده من متعة العمل في مواسم الحج، كما شاركت من العاصمة المقدسة الممرضة أريج البشري في موسم الحج للمرة الثامنة، مشيرةً إلى أن حرصها يأتي ابتغاءً للأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وإظهار جانب من جهود التمريض الجبارة في مواسم الحج.