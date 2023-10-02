وزير الاستثمار يزور مشروع الفنار للمشاريع في بريطانيا ضمن مبادرات الطاقة النظيفة بالسعودية

الجدير بالذكر، أن مشروع الوقود الأخضر حصل على تمويل حكومي بقيمة تجاوزت الـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال مبادرات الوقود الأخضر والسماء الخضراء وصندوق الوقود المتقدم لدعم تطوير منشآت وقود الطيران المستدامة كجزء من رؤية المملكة المتحدة نحو صافي الانبعاثات الصفري، كما وصل مشروع الوقود الأخضر إلى مرحلة متقدمة من التطوير، حيث ينتظر تشريع مجلس النواب للمشاريع المتعلقة بالوقود البيئي المستدام التي يتم دراستها حالياً، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار بنهاية الربع الأول من عام 2025.