وزير الاستثمار يزور مشروع الفنار للمشاريع في بريطانيا ضمن مبادرات الطاقة النظيفة بالسعودية

زار معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، مشروع الوقود الأخضر لإنتاج وقود الطيران المستدام في مدينة تيسايد بالمملكة المتحدة، التابع لشركة الفنار للمشاريع، الرائدة في مجال تطوير المشاريع العالمية، والحلول الهندسة والبناء والتكنولوجيا، حيث يأتي المشروع في إطار مبادرات رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له أعضاء الفريق التنفيذي لشركة الفنار للمشاريع.
وأجرى معالي الوزير خلال زيارته للمشروع مناقشات مع فريق الفنار حول الأهداف الاستراتيجية للمشروع، وتعرّف معاليه على التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة المستخدمة في عمليات المشروع، حيث أظهرت هذه التجربة بوضوح قدرة المشروع التحويلية ومساهمته في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للمملكة العربية السعودية ومشهد الطاقة العالمي.
وفي ختام الزيارة، أعرب معالي وزير الاستثمار عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن إعجابه بمنشأة الوقود الأخضر التابعة لشركة الفنار للمشاريع باعتبارها مصدر فخر ورمزاً للتقدم المذهل للشركات السعودية على الساحة العالمية، وتمثل هذه الزيارة نقطة مهمة في التزام الفنار للمشاريع بتعزيز موقف المملكة العربية السعودية كرائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، وكذلك في تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة العالمية.
من جهته، قال مشعل المطلق، رئيس الاستثمار في الفنار للمشاريع: "تشرفنا في الفنار للمشاريع بالزيارة المميزة التي قام بها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الذي أظهر بسخاء دعمه وتشجيعه الكبير لمشروعنا للوقود الأخضر (LGF)، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة قوية على التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الرؤية المستقبلية ببناء مستقبل مستدام ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل على مستوى العالم أيضًا".
الجدير بالذكر، أن مشروع الوقود الأخضر حصل على تمويل حكومي بقيمة تجاوزت الـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال مبادرات الوقود الأخضر والسماء الخضراء وصندوق الوقود المتقدم لدعم تطوير منشآت وقود الطيران المستدامة كجزء من رؤية المملكة المتحدة نحو صافي الانبعاثات الصفري، كما وصل مشروع الوقود الأخضر إلى مرحلة متقدمة من التطوير، حيث ينتظر تشريع مجلس النواب للمشاريع المتعلقة بالوقود البيئي المستدام التي يتم دراستها حالياً، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار بنهاية الربع الأول من عام 2025.
وتلعب الفنار للمشاريع كشركة عالمية بجذور سعودية، دوراً في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث تمتلك الشركة على المستوى الدولي محفظة عالمية تبلغ 1.75 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا والهند والشرق الأوسط بما في ذلك مزارع الرياح، ومجمعات الطاقة الشمسية، ومنشأة وقود الطيران المستدامة، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين الأخضر، ومصانع الأمونيا الخضراء.
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