"الجميلي": جمعية "مجتمعي" أعادت موائد الإفطار الجماعية في "72 حياً" بالمدينة المنورة

ويواصل "الجميلي" رصده قائلاً: "طبعاً تلك الصور الإنسانية طغت عليها، وغيبت شمسها تفاصيل الحياة العصرية؛ حيث أصبح سكان المبنى الواحد لا يعرفون بعضهم؛ ولكن جاءت مبادرة (الإفطار الجماعي) التي تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة (مجتمعي) للعام الثاني على التوالي؛ لتحيي تلك الصورة البديعة في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففي نحو (72 حياً) تلتقي أطياف مختلفة من أبنائها الصغار، وقبلهم الكبار، يجتمعون عدة مرات قبل رمضان بأيام، ينسقون، ويوزعون بينهم مهام إحضار المتطلبات وتجهيزها، تأتي صلاة العصر لتأتي ساعات الذروة، ليحضر إعداد المكان وفرشه وإنارته، ثم تمد السفر الطويلة، التي تحتضن عند المغرب الصائمين بمختلف أعمارهم وشرائحهم؛ مؤكدين على قيم حسن الجوار والتلاحم بينهم، والتعاون في صناعة الخير؛ وبهذا تعود (الأحياء المدينية) في حاضرها الجميل إلى ماضيها الأجمل".