"الجميلي": جمعية "مجتمعي" أعادت موائد الإفطار الجماعية في "72 حياً" بالمدينة المنورة

يقدم الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي الشكر لمنسوبي جمعية مراكز الأحياء بالمدينة "مجتمعي"، ولقائدها وأمينها العام الدكتور سمير المغامسي، ولمجالس الأحياء الاجتماعية المساهمة، بعدما أعادوا الترابط الاجتماعي والإنساني القوي في نحو (72 حياً) في المدينة المنورة، مستعيدين ما كان يحدث قديماً خلال شهر رمضان، من تجمع سكان تلك الأحياء ينسقون، ويوزعون بينهم المهام، من أجل موائد الإفطار والسحور الجماعية.
وفي مقاله "أحواش المدينة تعود للحياة!!" بصحيفة "المدينة"، يرصد "الجميلي" أحواش المدينة في الماضي، ويقول: "ترابط اجتماعي قوي، وتكاتف وعلاقات أسرية جميلة بين سكان الحوش الواحد؛ فالحاضر من الرجال ينوب عن الغائب في خدمة أسرته عند الحاجة، كما أن أهل الحوش يتعاونون على إعالة الأسر التي لا عائل لها، وكذا خدمة الأرملة والمرأة التي لا ولي لها، فالعلاقات بين السكان يحكمها التقدير والاستقرار والطمأنينة؛ فهناك الشعور نفسياً وقولًا وفعلًا بأن كل فرد منهم مسؤول عن الآخرين، وواجب عليه خدمتهم، والبحث عن راحتهم، والوفاء بمتطلباتهم)، هذا ما ذكره الدكتور تنيضب الفايدي المؤرخ المعروف، واصفاً ماضي (أحواش المدينة النبوية وأحيائها)".
ويواصل "الجميلي" رصده قائلاً: "طبعاً تلك الصور الإنسانية طغت عليها، وغيبت شمسها تفاصيل الحياة العصرية؛ حيث أصبح سكان المبنى الواحد لا يعرفون بعضهم؛ ولكن جاءت مبادرة (الإفطار الجماعي) التي تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة (مجتمعي) للعام الثاني على التوالي؛ لتحيي تلك الصورة البديعة في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففي نحو (72 حياً) تلتقي أطياف مختلفة من أبنائها الصغار، وقبلهم الكبار، يجتمعون عدة مرات قبل رمضان بأيام، ينسقون، ويوزعون بينهم مهام إحضار المتطلبات وتجهيزها، تأتي صلاة العصر لتأتي ساعات الذروة، ليحضر إعداد المكان وفرشه وإنارته، ثم تمد السفر الطويلة، التي تحتضن عند المغرب الصائمين بمختلف أعمارهم وشرائحهم؛ مؤكدين على قيم حسن الجوار والتلاحم بينهم، والتعاون في صناعة الخير؛ وبهذا تعود (الأحياء المدينية) في حاضرها الجميل إلى ماضيها الأجمل".
وعن فعاليات هذا العام، يقول "الجميلي": "وفي هذا العام أضافت (الجمعية) إلى الإفطار الجماعي شقيقه (السحور الجماعي في 50 حياً)، ويأتي ذلك ضمن سلسلة برامج تقدمها في رمضان، ومنها: (الملتقى الرياضي) الذي شارك فيها أكثر من (1036 لاعبًا)، وهناك (الليالي الرمضانية) التي يجتمع فيها الأهالي والزوار، والتي أفادت من أسواقها (60 أسرةً منتجةً)، إلى غير ذلك من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية".
ويوجه "الجميلي" الشكر لكل من ساهم، ويقول: "فالشكر جداً وأبداً لكل منسوبي جمعية مراكز الأحياء بالمدينة (مجتمعي)، ولقائدها وأمينها العام الدكتور سمير المغامسي، والشكر كذلك لـ(مجالس الأحياء الاجتماعية) المساهمة بفعالية في تنفيذ تلك التظاهرات الرائعة، والشكر للجهات الداعمة والمشاركة ومنها (منصة إحسان، وأمانة المنطقة، وإدارة التعليم، وجمعية سقيا)، وغيرها من المؤسسات، ويبقى هذه دعوة مكررة للإفادة من تجارب (مجتمعي) الرائدة، واستنساخها في المناطق والمحافظات".