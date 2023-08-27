لتوفير الوقت والمكان الملائم للعملاء.. "مصمم ثوب" تطلق خدمة "احجزني" بالرياض
استحدثت شركة مصمم ثوب خدمة "احجزني" وهي عبارة عن خياطة واختيار القماش للعميل من خلال موعد مع الخياط وخبير الأناقة، في مكان العميل الذي يرغبه؛ سواء منزله أو عمله أو شركته، أو يقوم بزيارة مقر الشركة.
والهدف منها توفير الوقت والمكان الملائم؛ حتى يكون العميل مستعدًّا، وكذلك توفير الأقمشة والخامات المميزة للعميل؛ حتى يتمعن فيها أكثر ويشاركه من حوله في الاختيار، إضافة إلى تقديم النصح والاستشارة في مجال ما يتناسب مع وزنه ولون البشرة والطول.
وقال خبير الأناقة والمصمم مروان الوالي: إن إطلاق هذه الخدمة جاءت لتلبية طلبات كثير من العملاء؛ خصوصًا من القيادات وكبار المسؤولين ومديري الشركات ورجال الأعمال الذين لا يملكون الوقت الكافي لزيارة محال ومعارض الخياطة.
وأضاف "الوالي" أنه تم إطلاق تشكيلة من الأقمشة الخاصة الرجالية تزامنًا مع بداية العام الدراسي وعودة الحياة الطبيعية والعمل.
وكشف أنه لم يكن من السهل أن تغير في الثوب وكذلك في مسألة تقبل المجتمع لأي تغيير له؛ ولكن مع تطور الوعي والإدراك والبحث عن التميز؛ وجدت الشركة مخرجًا في إدخال لمسات على الثوب بعيدًا عن التأثير على هويته واحترام للعادات والتقاليد؛ مؤكدًا أن الإقبال زاد من قِبَل القيادات في القطاع الخاص والشباب بشكل عام؛ خصوصًا وأن تصاميمنا تجعل من يرتديها مميزًا وواثقًا في نفسه سواء كان مسؤولًا أو عريسًا أو غير ذلك.
وأشار "الوالي" إلى أن العاصمة الرياض تعتبر هي الأكثر إقبالًا على تفصيل الثياب المتميزة والأنيقة، يليها مدينة جدة ومن ثم الخبر.
ويمكن مراسلة شركة "مصمم ثوب" عبر الواتساب.