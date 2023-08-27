لتوفير الوقت والمكان الملائم للعملاء.. "مصمم ثوب" تطلق خدمة "احجزني" بالرياض

وكشف أنه لم يكن من السهل أن تغير في الثوب وكذلك في مسألة تقبل المجتمع لأي تغيير له؛ ولكن مع تطور الوعي والإدراك والبحث عن التميز؛ وجدت الشركة مخرجًا في إدخال لمسات على الثوب بعيدًا عن التأثير على هويته واحترام للعادات والتقاليد؛ مؤكدًا أن الإقبال زاد من قِبَل القيادات في القطاع الخاص والشباب بشكل عام؛ خصوصًا وأن تصاميمنا تجعل من يرتديها مميزًا وواثقًا في نفسه سواء كان مسؤولًا أو عريسًا أو غير ذلك.