مشهد مُخيف وهذا ما يجب فعله.. "المسند": "مطرية جدة" تُعجز المدن الكبرى

وأردف: "من جهة أخرى، حوالى 50% من الأمطار الفيضانية في جدة حدثت في شهر نوفمبر، وعلى وجه التقريب كل 3 سنوات تتشكل حالة مطرية تبلغ 40 ملم فأكثر في جدة، وعليه أقول عندما تشير التوقعات إلى هطول أمطار تبلغ 30 ملم في غضون ساعتين أو أقل على جدة تحديدًا؛ هنا تتطلب الحالة الجوية المراقبة الدقيقة من الجهات ذات العلاقة، والاستعداد لهذه الكمية المؤثرة على (بعض) مجريات الحياة في جدة، أما أكثر من 30 ملم فالحالة تتطلب إجراءات أكثر، واحترازات أكبر".