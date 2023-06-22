"بيئة جدة" تُطلق حملة "أضحيتي" التوعوية للراغبين في شراء الأضحية

ولفت "الشيخ" إلى أن المسالخ المعتمدة في جدة: "مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة"، هي مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.