"بيئة جدة" تُطلق حملة "أضحيتي" التوعوية للراغبين في شراء الأضحية

أطلق مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم الخميس؛ حملة "أضحيتي" التوعوية؛ للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجبة في الأضحية، وتوعية المُضحين بكيفية شرائها بين المواشي.
ونظّمت حملة "أضحيتي"، بالتعاون مع أحد الأسواق التجارية في جميع فروعها بمحافظة جدة؛ حيث تتضمّن التعريفَ بطرق اختيار الأضحية، وضمان خلوّها من الأمراض، والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم.
وتحثّ الحملة، المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ لما تتميّز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين، وللتأكّد من سلامة الذبائح؛ حفاظًا على صحة الجميع.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إن فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اعتمد خطة عمل المسالخ في جدة، لموسم حج 1444هـ؛ لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين.
ولفت "الشيخ" إلى أن المسالخ المعتمدة في جدة: "مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة"، هي مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.
كما سيسمح للمطابخ المرخّصة بالذبح خلال أيام العيد فقط، وفق الاشتراطات المحدّدة، وبعد الحصول على التصريحات اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا؛ لتسهيل وتنظيم مواعيد الذبح؛ حيث تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: " https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D ".
ولفت المهندس عادل الشيخ إلى وجود خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، قائلًا: ينقسم توزيع الجزارين في المسالخ إلى خمس مجموعات؛ كالتالي: "جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارو المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع".
وأضاف: يعمل بمسالخ جدة أكثر من تسعة أطبّاء بيطريين، وثلاثة مساعدين بيطريين، وأربعة مشرفين ومراقبين، 275 جزارًا، و344 عاملًا، والطاقة الاستيعابية لمسالخ جدة تبلغ خمسة آلاف رأس للوردية الواحدة "8 ساعات عمل".
إضافة إلى تخصيص زيّ موحّد آمن لكل فئة، سواء من الأطباء البيطريين أو العمال أو الجزارين أو الفنيين والمراقبين، ويُلتزَم به.
كما تشمل الخطة تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وطرق تداولها بطرق صحية.
وأكّد أن الإدارات المعنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تجري جولات رقابية مكثّفة على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في جدة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.