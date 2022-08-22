مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12560.48 نقطة

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وسلامة، والخدمات الأرضية، وتهامة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.09%.