أعلنت أمانة الرياض، إزالة أكثر من 18 ألف مركبة مهملة وتالفة منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه بهدف تحسين المشهد الحضري لمدينتنا.. أزلنا 18406 مركبات مهملة وتالفة منذ بداية العام، وفرقنا الميدانية مستمرة في الرصد والرفع تحقيقاً لمستهدفات الرياض الطموحة.
وكشفت في إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أن الهدف من ذلك هو "القضاء على مظاهر التشوّه البصري"، و"منع السلوكيات والممارسات المخالفة"، و"الحد من التعدّي على الأماكن العامة والطرقات"، و"الحفاظ على بيئة المدينة لتبقى نظيفة".
وتقوم الأمانة بتحديد المركبات عبر الجولات الميدانية والبلاغات، وتتم إجراءات الرفع بالتأشير على المركبة بضرورة رفعها خلال 7 أيام واستلام البيانات من إدارة المرور والتحقّق من حالة المركبة من الجهات الأمنية ونقلها وحجزها لمدة 3 أشهر، في حال عدم مراجعة مالكها تُعرض للبيع في مزادٍ علني.