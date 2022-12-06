"أمانة الرياض": إزالة أكثر من 18 ألف مركبة مهملة وتالفة منذ بداية العام

وكشفت في إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أن الهدف من ذلك هو "القضاء على مظاهر التشوّه البصري"، و"منع السلوكيات والممارسات المخالفة"، و"الحد من التعدّي على الأماكن العامة والطرقات"، و"الحفاظ على بيئة المدينة لتبقى نظيفة".