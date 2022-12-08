السديس: مشروعات الحرمين الشريفين تحظى بالعناية والرعاية الكريمتين من ولاة الأمر

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تَضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1444/ 1445)، والتي تهدف بشكل أساسي لرفاهية المواطن وتنمية الوطن وبناء اقتصادي قوي، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات. وقال معاليه بهذه المناسبة: "إنها ميزانية مباركة حققت فائضًا ولله الحمد والمنة؛ مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويجسّد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن، وتحقيق النماء والعطاء والبناء والتطوير والهناء والرخاء والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين.