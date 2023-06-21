"الملكاوي": القيادة الرشيدة تمتلك رؤى جعلت السعودية قائدة ورائدة عالميًا

وروى الملكاوي كيف شاهد بأمّ عينيه قدسية دموع العديد من الحجاج (رجالاً ونساءً) المُشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، التي انهمرت بعفوية وبراءة عندما عانقت عيونهم وقلوبهم بيت الله الحرام والكعبة المُشرّفة، موضحاً بأنه لن يكون بمقدور الكثير منهم أداء مناسك الحج من بلدانهم، لكنهم أصبحوا قادرين على الحج من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والزيارة والعُمرة .