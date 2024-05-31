"الداخلية" تستعرض مبادرة طريق مكة في معرض "لا حج بلا تصريح" بالرياض

تستعرض وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمدينة الرياض، خلال الفترة من 18 - 24 ذي القعدة 1445هـ، وذلك في مجمع العثيم مول.