هيئة تقويم التعليم توضح مستويات التصنيف المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي بهدف تصنيف المدارس الحكومية والأهلية والعالمية وفق معايير محددة لضمان جودة التعليم. يتم تصنيف المدارس بناءً على نتائج التقييم المدرسي الخارجي الذي تنفذه الهيئة، ويركز على أربعة مجالات رئيسة تشمل: الإدارة المدرسية، التعليم والتعلم، نواتج التعلم، والبيئة المدرسية.
كل مجال يتم تقييمه بدرجة تصل إلى 100، مع تخصيص وزن نسبي لكل مجال لتحديد الدرجة الإجمالية للمدرسة. بناءً على هذه الدرجات، يتم تصنيف المدارس إلى مستويات تشمل التميز، التقدم، الانطلاق، والتهيئة. لتحقيق مستوى التميز، يجب أن تحصل المدرسة على 75 % على الأقل في كل مجال من المجالات الأربعة بالإضافة إلى درجة إجمالية 90 % فأكثر.
في عام 2024، تم تكريم 292 مدرسة حققت مستوى التميز في الملتقى الوطني للتميز المدرسي، وهي الدفعة الأولى التي أكملت التقييم المدرسي الخارجي. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التعليم من خلال معايير دقيقة وقابلة للقياس، باستخدام أدوات تشمل زيارات ميدانية للمدارس يجريها فريق من الاختصاصيين المؤهلين من قِبل الهيئة.
وتشمل الأدوات أيضًا الاستبانات التي تجمع آراء المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تحليل بيانات التحصيل من الاختبارات الوطنية “نافس”، واختبارات القدرات والتحصيل الدراسي، وبيانات الرخص المهنية للمعلمين.
بعد انتهاء عملية التقييم، يتم إعداد تقرير تقويمي يُراجع ويُعتمد من قِبل الهيئة. كما تُتاح للمدارس إمكانية إجراء التقويم الذاتي كمرحلة تحضيرية قبل التقييم الخارجي. مجالات التقويم تشمل الإدارة المدرسية والتي تركز على التخطيط وقيادة العملية التعليمية والمجتمع المدرسي والتطوير المؤسسي، نواتج التعلم التي تركز على التحصيل التعليمي والتطور الشخصي، التعليم والتعلم الذي يشمل بناء خبرات التعلم وتقويمه، والبيئة المدرسية التي تركز على المبنى المدرسي والأمن والسلامة.
حتى الآن، أكملت أكثر من 14 ألف مدرسة في المملكة التقويم المدرسي الخارجي، في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز وتحسين أداء المدارس وتجويد مخرجات التعليم.