هيئة تقويم التعليم توضح مستويات التصنيف المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية

كل مجال يتم تقييمه بدرجة تصل إلى 100، مع تخصيص وزن نسبي لكل مجال لتحديد الدرجة الإجمالية للمدرسة. بناءً على هذه الدرجات، يتم تصنيف المدارس إلى مستويات تشمل التميز، التقدم، الانطلاق، والتهيئة. لتحقيق مستوى التميز، يجب أن تحصل المدرسة على 75 % على الأقل في كل مجال من المجالات الأربعة بالإضافة إلى درجة إجمالية 90 % فأكثر.